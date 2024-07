Consumenten Ombudsman eist reactie regering Curaçao op vonnis schoon drinkwater Dick Drayer 22-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering moet reageren op een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag over het recht van kinderen op toegang tot schoon drinkwater. Dit eist de Curaçaose Kinderombudsman, Keursly Concincion, in een brief aan de Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje.

In de uitspraak is bepaald dat kinderen nooit afgesloten mogen worden van drinkwater, ongeacht de betalingsproblemen van hun ouders. Deze beslissing is gebaseerd op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Burgerlijk Wetboek.

De Kinderombudsman wijst erop dat dit vonnis ook van toepassing is op Curaçao, gezien de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk. Curaçao kampt nog steeds met het probleem dat veel gezinnen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Recentelijk hebben de Staten van Curaçao daarom twee moties aangenomen waarin de overheid wordt opgeroepen samen met Aqualectra N.V. een structurele oplossing te vinden.

Aqualectra, de overheidsmonopolist verantwoordelijk voor de waterlevering, moet volgens de Kinderombudsman terughoudend zijn met afsluitingen. Hoewel water niet gratis hoeft te zijn, moeten kinderen volgens de uitspraak altijd toegang hebben tot schoon drinkwater, zelfs als hun ouders de rekeningen niet kunnen betalen. Dit recht wordt als essentieel mensenrecht erkend.

De ombudsman benadrukt dat Aqualectra, volledig eigendom van de Curaçaose overheid, een beleid moet voeren dat voldoet aan internationale verdragen. De recente uitspraak in Den Haag roept de Staat der Nederlanden en waterbedrijven op om maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat minderjarige kinderen altijd toegang hebben tot voldoende drinkwater volgens de WHO-normen.

De Kinderombudsman vraagt de minister om zijn standpunt over het vonnis en de implicaties voor de lokale kinderen. Hij biedt aan de kwestie verder toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

