Sport Eerste wedstrijden sociaal project ‘van Straat naar Stadion’ Redactie 16-09-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – “Meedoen is belangrijker dan winnen,” benadrukt Remko Bicentini, initiatiefnemer van het sociaal-maatschappelijke project ‘van Straat naar Stadion’. Dit luchtige en toegankelijke wijkvoetbaltoernooi heeft zijn eerste wedstrijden in oktober en is bedoeld voor zowel jongens als meisjes.

Het draait daarbij niet om officiële competities, maar om samen plezier hebben en van elkaar leren. De jongeren leren tijdens het project de waarde van winnen, verliezen en samenwerken.

Het toernooi biedt meer dan alleen voetbal. Alle deelnemers ontvangen een medaille en een certificaat van deelname. De winnaars krijgen een mini-kampioenscup en er zijn prijzen voor het beste team bij het penaltyschieten.

Toch ligt de nadruk op het sociale aspect, volgens Bicentini. Het draait om respect, samenhorigheid en het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden.

Tijdens het toernooi worden er simpele spelregels gehanteerd, zonder ingewikkelde discussies over bijvoorbeeld buitenspel. “Het gaat om puur voetbal, net als op straat,” aldus Tino Change, ambassadeur van Fundashon Bicentini. Bekende ambassadeurs zoals Rignald Hato en Germaine Manuel zien erop toe dat de regels eerlijk worden nageleefd.

Maatschappelijke doelen

Het project ‘van Straat naar Stadion’, ook wel de Fundashon Bicentini Street League, wordt gespeeld door veertien wijkteams van verschillende buurten op Curaçao. De competitie legt de nadruk op maatschappelijke doelen, niet alleen op sportieve prestaties. De jongeren leren waarden zoals respect en samenwerken, die benadrukt worden via een bonus/malus-systeem. Teams kunnen extra punten verdienen voor sportief gedrag en het op tijd verschijnen bij wedstrijden, maar ook verliezen door onsportief gedrag.

Naast voetbal worden thema-avonden en clinics georganiseerd om de jongeren te onderwijzen over respect, educatie en hun rol in de gemeenschap. Volgens Bicentini dragen deze activiteiten bij aan de sociale cohesie in de wijken en verbeteren ze het leefklimaat. “We willen de kinderen ook verantwoordelijkheid leren nemen in hun gezin, op school en in hun wijk,” voegt Sharethsie Dometilia, ambassadrice van Fundashon Bicentini, toe.

Brede betrokkenheid

Het project heeft ambitieuze doelen, zoals het terugdringen van overgewicht bij kinderen, het verbeteren van hun leefstijl en het ontwikkelen van hun talenten. De organisatie hoopt ook overlast in wijken te verminderen en de betrokkenheid van ouders te vergroten. Het wijkteam dat het beste scoort in het bonus/malus-systeem wint een buurtfeest voor de hele wijk, waarmee het belang van fairplay en goed gedrag nog eens wordt benadrukt.

“Het is belangrijk dat het project uiteindelijk iets wordt van de kinderen zelf,” zegt Dometilia. Hoewel deelname aan het project gratis is, wordt er van de jongeren wel een bijdrage verwacht in de vorm van het nakomen van afspraken en verantwoordelijkheden.

11