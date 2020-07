Eerste weken na opening: 3000 toeristen

41 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft bijna 3000 bezoekers ontvangen in de eerste twee weken na opening van de grenzen. Dat meldt het Curaçaose Toeristenbureau.

Driekwart van deze bezoekers kwam uit Europa, bijna allemaal uit Nederland en de rest van de Caribische eilanden die nu een luchtverbinding hebben met Curaçao.

Vier op de tien Europese bezoekers verbleef in een hotel of resort, de rest huurde accommodatie in de privésector, zoals Airbnb.

