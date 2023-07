Ernest ‘Jackie’ Voges overleden (92)

WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg is oud-minister Ernest ‘Jackie’ Voges overleden. De eveneens oud-directeur en eigenaar van de middagkrant Amigoe was de eerste directeur van Curaçao Port Authority, CPA, die hij veertien jaar leidde.

Vernoeming eerste Megapier

Ter ere daarvan werd op 28 december 2015 de eerste Megapier naar hem vernoemd.

Jackie Voges, die behalve de eerste CPA-directeur onder meer minister op verschillende posten en in de jaren zestig eiland-gedeputeerde voor de NVP was en later het stokje van dagblad Amigoe overgaf aan zoon Michael, was getrouwd met Maria (May) Voges.

Voges was minister in het kabinet van Juancho Evertsz, tussen 1973 en 1977, toen nog de Nederlandse Antillen.

Voges was ook meer dan vijftig jaar nauw betrokken bij de stichting Monumentenzorg. Hij werd commissaris in 1966, vervulde een functie als voorzitter van 1982 – 2003, gevolgd door nog een periode als commissaris, om uiteindelijk tot augustus 2016 adviseur van de stichting te worden.

Na zijn pensioen nam Jackie Voges de leiding over van de krant Amigoe, die hij met succes gedurende vele jaren samen met zijn team heeft geleid.

Jackie is 92 jaar oud geworden.