Ernesto wordt orkaan na zware ravage op Puerto Rico

WILLEMSTAD – Orkaan Ernesto is op weg naar Bermuda. De orkaan trok eerst over Puerto Rico, waar meer dan de helft van de huizen en bedrijven zonder stroom kwam te zitten.

Met windstoten van 155 km/u is Ernesto inmiddels in kracht toegenomen tot een orkaan van categorie twee, zo meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) in zijn laatste bulletin, gisteravond om 23.00 uur. Ernesto trekt morgen naar verwachting langs Bermuda of trekt eroverheen. Er wordt een gevaarlijke stormvloed met ‘grote en verwoestende golven’ en aanzienlijke overstromingen aan de kust verwacht, aldus het NHC.

Bermuda is een Brits grondgebied dat bestaat uit 181 eilanden in de Atlantische Oceaan. Meteorologen waarschuwden eerder al voor de rol die klimaatverandering speelt bij de hevigheid van stormen zoals deze.

Puerto Rico

Volgens persbureau Reuters meldde de grootste energieleverancier van Puerto Rico, Luma Energy, dat donderdagmiddag ongeveer 410.000 klanten geen toegang hadden tot elektriciteit.

Juan Saca, president en CEO van Luma, zei dat meer dan 1.500 werknemers ter plaatse bezig waren om de “dienstverlening te herstellen” en de elektriciteit weer aan te zetten. Het elektriciteitsnet van Puerto Rico is al eerder door orkanen weggevaagd. In 2022, toen orkaan Fiona het eiland trof, was ongeveer tachtig procent van de huizen en bedrijven bijna een maand lang afgesloten.

Ernesto is de vijfde benoemde Atlantische storm die dit seizoen voorkomt. Orkaan Beryl was de vroegste storm van categorie vijf die ooit in de Atlantische Oceaan werd geregistreerd toen deze vorige maand over het Caribisch gebied en de Golfkust van Texas raasde. Hierbij kwamen tientallen mensen om het leven en kwamen miljoenen mensen zonder elektriciteit te zitten.

Eerder dit jaar waarschuwde het Amerikaanse weerbureau NOAA dat de Noord-Atlantische Oceaan dit jaar te maken kan krijgen met maar liefst zeven grote orkanen van categorie 3 of meer. Dat zou meer dan het dubbele zijn van het gebruikelijke aantal.

