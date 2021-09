Evaluatie of steun voedsel nodig blijft 

1 Delen

WILLEMSTAD – Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is begonnen met een evaluatie van de twee maatregelen voor arbeids- en voedselsteun, die in het kader van de Covid-19-pandemie zijn getroffen. Er wordt nagegaan of deze bijstand in de huidige vorm moet worden voortgezet en zo ja, hoe lang dit nog moet duren, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Tijdens de afgelopen maanden is het aantal verzoeken voor steun aanzienlijk gedaald, meldt SOAW. Het evaluatieproces is gisteren gestart en zal ongeveer een maand duren. Gedurende deze periode zal het portaal waar normaal gesproken aanvragen voor steun kunnen worden gedaan, gesloten blijven. Verzoeken die al in behandeling zijn zullen worden meegenomen tijdens het evaluatieproces.

