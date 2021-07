Favela Street creëert een nieuwe generatie rolmodellen met de kracht van straatvoetbal

WILLEMSTAD – Op zaterdag 4 mei 2019 is Favela Street Kòrsou van start gegaan met een tweejarig maatschappelijk project gericht op sociale ontwikkeling doormiddel van sport. Onder leiding van oprichter van stichting Favela Street ‘Rocky Hehakaija’ en haar team ronden 14 jongeren het programma in juli af.

Door zich te richten op de ontwikkeling van jongeren zorgen ze voor een duurzame positieve verandering in de wijk. Omdat ze geloven in de kracht, het talent en de potentie van deze jongeren, hebben ze een programma gecreëerd dat hen ondersteunt richting een positieve(re) toekomst. Ze leren hen praktische vaardigheden, hoe ze als coach sportactiviteiten kunnen organiseren voor hun wijk. Ze ontwikkelen hun (psycho)sociale vaardigheden, ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor – en richting te geven aan hun toekomst, ze zijn beter in staat om bewuste en verstandige keuzes te maken, ze zijn minder negatief beïnvloedbaar. Ze voelen dat ze iemand zijn en dat ze iets kunnen. Kortom, er ontstaat een nieuwe generatie rolmodellen. Deze nieuwe generatie zorgt voor een blijvende positieve verandering in de wijk.

Op donderdag 22 juli organiseren de jongeren een speciaal storytelling event bij restaurant de Broeders in Scharloo; Favela Street Kòrsou Stories. De jongeren hebben de afgelopen 6 maanden aan hun persoonlijke missies en verhalen gewerkt. Dit hebben ze o.a. in samenwerking met lokale inspiratoren gedaan tijdens het Storytelling Camp bij het Marriott Beach Resort. Dit proces van storytelling is belangrijk in de vorming van hun drijfveren en ambities.

Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija, voormalige Nederlands elftal speelster, heeft haar strepen in het vrouwenvoetbal verdiend in Nederland en op internationaal niveau in de straatvoetbalwereld. Een ernstige knieblessure maakte een einde aan haar Oranje-carrière. In plaats van bij de pakken neer te zitten, besloot ze het roer om te gooien en ontwikkelde Favela Street. Daarnaast is Rocky ook de winnaar van het afgelopen 21e seizoen van het populaire Nederlandse televisieprogramma ‘Wie is de Mol?’ De winst van dat programma doneerde ze aan haar project op Curaçao.

Het project is in 2019 tot stand gekomen in het kader van het urgentieprogramma van de regering van Curaçao en is mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), Sector Sociale Ontwikkeling met zicht op wijkontwikkeling. Ook geniet Favela Street Kòrsou van een nauwe samenwerking met verschillende wijkorganisaties en scholen op Curaçao, waaronder Maris Stella VSBO in Montaña, Fundashon Un Mihó Opshon, FFK, FDDK en meer.

