Gecrashte helikopter geborgen

Willemstad – De NH90-helikopter die 19 juli bij Aruba neerstortte en in zee verdween, is geborgen.

Het toestel is de afgelopen dagen in twee delen boven water gehaald. Het staartstuk lag op 450 meter diepte op de plaats van de crash. De romp lag circa 100 kilometer verder, in de wateren van Venezuela op bijna 1,5 kilometer diepte.

Vanochtend zijn beide delen aangekomen in de haven van Curaçao en gaan nu per schip naar Nederland. De Inspectie Veiligheid Defensie gebruikt de delen voor verder onderzoek naar de toedracht van de crash.

Lees ook: