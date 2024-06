Sport Geen finale voor Denzel Comenentia op EK-atletiek Dick Drayer 09-06-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto: Erik van Leeuwen

Denzel Comenentia heeft de finale van het kogelslingeren niet weten te bereiken tijdens de Europese Kampioenschappen atletiek in Rome. De 28-jarige atleet uit Amsterdam met Surinaamse en Curaçaose croots wierp een afstand van 73,45 meter in de kwalificatieronde in het Stadio Olimpico, wat onvoldoende was om zich bij de top twaalf te scharen die zondagavond om de medailles strijden.

Eerder dit jaar wist Comenentia nog zijn eigen Nederlands record te verbreken met een worp van 79,09 meter tijdens een toernooi in Los Angeles, waarmee hij tevens de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen in Parijs haalde.

Comenentia heeft op grote internationale kampioenschappen zoals de Wereld- en Europese Kampioenschappen nog geen finaleplaats kunnen bemachtigen.