Geen publieke kerkdiensten meer op marinebasis Parera

WILLEMSTAD – De religieuze vieringen op marinebasis Parera op Curaçao worden per 1 januari 2025 stopgezet. Dit besluit is genomen vanwege aangescherpte veiligheidsmaatregelen op de basis, die in lijn worden gebracht met het beleid van alle Nederlandse kazernes en militaire basissen.

De laatste vieringen vinden plaats tot en met 22 december, waarna de toegang tot de marinebasis beperkt wordt. In een mededeling is aangegeven dat de veranderende wereld en de noodzaak om de veiligheid op Parera te waarborgen, hebben geleid tot dit besluit.

Hierdoor kunnen de diensten niet langer worden voortgezet op de basis, die ook dienst doet als belangrijke militaire locatie. Tot het einde van het jaar blijven de al geplande religieuze vieringen wel doorgaan. Op 24 november, 8, 15 en 22 december zijn er nog vieringen gepland, met een speciale afscheidsviering op 22 december om het afscheid van deze traditie te markeren.

Hoewel de diensten op Parera verdwijnen, kunnen geïnteresseerden nog steeds terecht bij de maandelijkse vieringen op Landhuis Ascencion, waar iedereen van harte welkom is. Hier zullen de religieuze bijeenkomsten op de eerste zondag van de maand gewoon doorgaan.

