Gevangene overlijdt na trage reactie SDKK

Willemstad – Er is kritiek op de gevangenis na de dood van gedetineerde Joamar Hoek in het CMC, gisteren. De man was daar gebracht na een hartaanval, die hij kreeg in blok 5 van de SDKK.

Andere gevangenen zouden vrijdag alarm hebben geslagen over de gezondheidstoestand van Hoek, maar daar werd niet op gereageerd door bewakers en management. Pas maandag werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ochtendkrant Èxtra is het niet voor het eerst dat er niet of traag wordt gereageerd, wanneer gevangenen gezondheidsproblemen hebben.

