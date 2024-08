Algemeen Global verlaagt stroomtarief voor Aqualectra met bijna 30 procent Redactie 08-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Global Oil Management Group (Global) heeft zijn tarief voor de levering van stroom aan Aqualectra met bijna 30 procent verlaagd. Dit besluit kwam na bemiddeling door de Regulatory Authority of Curaçao (RAC) en een verzoek van premier Gilmar Pisas om als onafhankelijke expert op te treden.

Global, een Amerikaans bedrijf met meer dan veertig jaar ervaring in de productie en handel van asfalt en geraffineerde producten, is sinds juli 2023 betrokken bij de stroomlevering aan Aqualectra. Deze samenwerking begon na een langdurige stroomuitval op het eiland in juni 2023.

Global, dat gasturbines 09 en 10 van Refineria di Kòrsou (RdK) overnam, heeft sindsdien Aqualectra bijgestaan om de stroomvoorziening voor de gemeenschap van Curaçao te waarborgen.

Hoewel het opstarten van de gasturbines een hoge technische belasting betekent, vooral omdat ze dagelijks meerdere keren aan- en uitgezet worden, heeft Global aanzienlijke financiële en technische inspanningen geleverd om de stroomvoorziening te continueren.

De turbines zijn ontworpen voor continue werking en niet voor herhaaldelijke start/stop-operaties, wat de levensduur van de machines aanzienlijk verkort en de onderhoudskosten verhoogt.

De financiële consequenties van deze operaties werden in samenwerking met RdK en Aqualectra omgerekend naar een tarief per kWh. Door een verschil van inzicht over dit tarief werd de RAC ingeschakeld om advies te geven. Dankzij nieuwe inzichten van de RAC heeft Global het tarief kunnen verlagen.

Global benadrukt dat zij geen commerciële winsten nastreeft bij de levering van elektriciteit aan Aqualectra. De onderneming zal het aangepaste tarief toepassen en werkt constructief samen met Aqualectra aan de implementatie hiervan.

