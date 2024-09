Economie Goisco opent tweede supermarkt op Curaçao Redactie 29-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Goisco opent een tweede supermarkt op Curaçao. De nieuwe vestiging komt in in het voormalige pand van Cost-U-Less aan de Jan Noorduynweg. Dit nieuws is bevestigd door Joel da Silva Goes, directeur van het bedrijf tegenover de Èxtra.

De voorbereidingen voor de opening zijn al in volle gang, zo blijkt uit recente waarnemingen en de bevestiging door Da Silva Goes.

De Goisco-supermarkt kent een lange geschiedenis. Het begon allemaal met de Central Madeirense, een minimarkt die in 1997 werd omgevormd tot de huidige Goisco-vestiging bij Biesheuvel. In 2014 breidde Goisco zich uit en werd het de grootste supermarkt in het Caribisch gebied, met een pand van 11.000 vierkante meter.

Met de komst van Goisco-II zet het bedrijf zijn groei voort. De exacte openingsdatum van de nieuwe locatie is nog niet bekend.

