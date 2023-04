Gouverneur praat in Koningsdag toespraak over autonomie en goed burgerschap

WILLEMSTAD – Aan de vooravond van Koningsdag 2023 heeft de gouverneur van Curaçao een toespraak uitgesproken in het Paleis van de Gouverneur in Willemstad.

Daarbij blikte Lucille Wout kort terug op de lintjesregen van dit jaar. “Vanavond is de avond van onze decorandi. Dat zijn degenen die vanochtend in de ontvangstzaal van het Paleis -uit naam van Koning Willem Alexander- een Koninklijke onderscheiding hebben mogen ontvangen.”

De gouverneur blikte vervolgens terug op het koninklijk bezoek van 1 tot 3 mei, toen naast de koning en de koningin ook kroonprinses Amalia meekwam.

“Hun binnenkomst per schip van de Marine, De Holland, hier in de Annabaai was onvergetelijk. Ik vond het mooi dat wij de prinses een warm welkom hebben kunnen bieden als Curaçaose gemeenschap en dat wij haar kennis hebben kunnen laten maken met het Land Curaçao, als onderdeel van ook haar Koninkrijk.”

Democratie

Op 5 april vond er een plechtige vergadering plaats in de Staten, waarbij is stilgestaan bij het feit dat inmiddels 85 jaar sprake is van een parlementaire democratie op Curaçao. “We zijn van ver gekomen; en we hebben als Land nog een lange weg te gaan; maar die weg zullen we samen afleggen”. Aldus Lucille Wout.

Democratie brengt volgens de Gouverneur grote verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen voor de politici, maar ook voor de burgers. Zij zijn volgens Wout de dragers van de democratie.

“En dat vereist goed burgerschap. Bijdragen aan de samenleving; netjes belastingen betalen; houden aan de verkeersregels, zorgen voor de eigen leefomgeving, zorgen voor het eigen onderwijs, bieden van voorzieningen voor zieken en ouderen en dergelijke. Kortom, de eigen autonomie waarmaken!”

Hoopvol

Wout noemt het hoopvol dat recentelijk overeenstemming is bereikt tussen de regering van Nederland en de Caribische landen om op basis van een Onderlinge Regeling tot samenwerking te komen bij het tot stand brengen van hervormingen op uiteenlopende aandachtsgebieden van de overheid. Er is volgens de gouverneur uiteindelijk een vorm gevonden die het eigenaarschap voor ontwikkeling aan de landen laat en die kansen biedt om onze autonomie waar te maken.

“Dat betekent openstaan voor samenwerking; samenwerking op tal van terreinen; samenwerking met verschillende partners, maar wel op een integere en betrouwbare manier. Met inzet en doorzettingsvermogen, ook als maatregelen moeilijk blijken of op weerstand stuiten. Want de weg naar hervormingen vraagt om besluitvaardigheid en doortastendheid, daarbij mogen we niet verslappen of zaken te laten lopen.”

De gouverneur is de discussie niet ontgaan over de interpretatie van de regering Pisas van de omvang van de financiële hulp en bijstand die daarbij vanuit Nederland wordt geboden en over het verschil tussen COHO en de Onderlinge Regeling.

Deal

“Maar de afgesproken regeling is op zichzelf geen financiële transactie. Dus er is geen sprake van een goede, minder goede of slechte deal. De Caribische landen hebben met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een nieuwe basis gelegd voor een duurzame wijze van samenwerken om de economische weerbaarheid en de bestuurskracht van Curaçao te versterken.”

De gouverneur bracht na haar toespraak een toast uit op de gezondheid van de jarige koning en op de verdiensten van de mensen die een onderscheiding kregen. “Koningsdag 2023 kunnen we, na een paar bijzondere coronajaren, weer echt samen vieren.”