Gratis busvervoer voor vaccinatie

ABC-busbedrijf regelt gratis vervoer voor mensen die zich willen laten vaccineren maar geen eigen vervoer hebben. De bus rijdt een vaste route.

Donderdag rijdt de bus om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur in Bándabou. Vrijdag 30 april is er een route over het midden van het eiland en op maandag 3 mei gaat de bus op dezelfde tijdstippen op Bándariba.

Via de links hieronder, kun je zien hoe de busroute precies loopt en waar je kunt opstappen.

Download de route op Bándabou

Download de route op Mei Mei

Download de route op Bándariba