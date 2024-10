Onderwijs Grote verschillen EFO-scores tussen schoolbesturen op Curaçao privéscholen bovenaan Dick Drayer 12-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De onlangs gepubliceerde resultaten van de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) laten aanzienlijke verschillen zien tussen de prestaties van de verschillende schoolbesturen op Curaçao. Uit het rapport blijkt dat privéscholen gemiddeld beter presteren dan openbare scholen, vooral op het gebied van de vakken Nederlands en Papiamentu. Deze discrepanties roepen vragen op over de onderwijskwaliteit en de gelijkheid van kansen voor alle leerlingen op het eiland.

Volgens de cijfers presteren scholen als De Meander en Muchanan Balente beduidend beter dan hun openbare tegenhangers. Zo scoort De Meander het hoogst op het vak Nederlands met een gemiddelde van 8.00, terwijl FSHP het laagste cijfer behaalt met slechts 4.54. Op het vak Papiamentu voert Muchanan Balente de lijst aan met een score van 8.33, terwijl Klein College aan de onderkant van de lijst staat met een gemiddelde van 4.57. Ook voor het vak Rekenen voert De Meander de lijst aan met een score van 7.43, en hier blijft EBG achter met een gemiddelde van 5.48.

De grote verschillen tussen scholen worden ook duidelijk in de trend van de gemiddelde scores ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de meeste scholen zijn de cijfers gedaald, wat mogelijk te maken heeft met curriculumveranderingen, nasleep van de pandemie of andere onderwijsgerelateerde factoren. Toch is er een lichtpuntje bij Klein College (Privé), waar de prestaties in Rekenen met vijf procent zijn gestegen.

Scholen onder RKCS, die de grootste groep leerlingen vertegenwoordigen (879 leerlingen), laten stabiele scores zien in alle vakken: Nederlands (5.59), Papiamentu (7.25) en Rekenen (6.13). Het grootste schoolbestuur, DOS, waar 402 leerlingen hun EFO maakten, scoort gemiddeld lager met een Nederlands gemiddelde van 5.51 en Rekenen 6.26.

De resultaten tonen aan dat er een duidelijk verschil is tussen de prestaties van privéscholen en openbare scholen. Deze cijfers roepen vragen op over de gelijkheid van het onderwijs op Curaçao. Het ministerie van Onderwijs kan deze data gebruiken om te onderzoeken hoe middelen eerlijker verdeeld kunnen worden en hoe de prestaties van de minder goed scorende scholen kunnen worden verbeterd.

De verschillen in onderwijskwaliteit kunnen niet alleen te maken hebben met beschikbare middelen, maar ook met de samenstelling van de leerlingenpopulaties en de onderwijsmethoden die worden gehanteerd. De resultaten van de EFO bieden aanknopingspunten voor verdere beleidsvorming gericht op het verkleinen van de kloof tussen de schoolbesturen en het waarborgen van gelijke kansen voor alle leerlingen op Curaçao.

