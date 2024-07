Kustwacht Helikopter inzet voor medische hulp op Klein Curaçao Redactie 23-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Kustwacht

Een 49-jarige Surinaamse toerist met pijn op de borst is op dinsdag 23 juli door de kustwacht geëvacueerd van Klein Curaçao naar het Curaçao Medical Center (CMC).

In de middaguren ontving de Kustwacht een melding van een vaartuig bij Klein Curaçao dat medische assistentie nodig had. De kustwacht nam direct contact op met de arts voor advies, die aangaf dat het verstandig was om de toerist over te vliegen naar het CMC voor medisch onderzoek. De kustwachthelikopter werd onmiddellijk ingezet en vervoerde de patiënt naar HATO, waar zij werd opgevangen door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het CMC voor nader onderzoek.

