Het weer op Curaçao voor dinsdag 15 september

Willemstad – Het is half bewolkt, droog en warm. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 29 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen).

Weeroverzicht dinsdag: We bevinden ons onder de invloed van een stabiele lucht. Door de weersomstandigheden kunnen de temperaturen vandaag nog oplopen tot 34 graden, lokaal hoger.

Verder hebben we nu over de Atlantische Oceaan nog vier tropische cyclonen. De actieve cyclonen zijn orkaan Paulette, orkaan Sally, tropische storm Teddy en tropische storm Vicky. Verder worden nog eens 3 gebieden in de gaten gehouden waarvan er één al 70% kans heeft om zich verder te ontwikkelen in 5 dagen.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

