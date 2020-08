Het weer op Curaçao voor donderdag 6 augustus

Willemstad – Het is half bewolkt tot merendeels zonnig en het blijft merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal over het algemeen rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn.

De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 25 knopen).

Weeroverzicht donderdag: Er is nog weinig beweging in het weer, het blijft vandaag weer merendeels droog. De enige neerslag die er in de regio is, blijft weer ten zuiden of ver ten noorden van ons. De kans op een bui blijft nog laag.

