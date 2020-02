Hogere celstraf voor tussenpersoon liquidatie Penstraat

10 Gedeeld

Willemstad – De drie mededaders van de Penstraatliquidatie in 2017 zijn ook in hoger beroep veroordeeld. De schutter die eerder 18 jaar kreeg ging niet in beroep.

Gerald ‘Chado’ Nicolina werd op 5 februari 2017 op klaarlichte dag in zijn woning aan de Penstraat geliquideerd. De opdrachtgever krijgt opnieuw 18 jaar, een tussenpersoon ook, dat is zelfs twee jaar meer dan in eerste aanleg.

Een Dominicaanse mededader zag zijn hoger beroep met 8 jaar celstrafvermindering beloond, maar moet de andere 8 wel zitten. Hij wist niet dat het om een doelgericht liquidatie ging.