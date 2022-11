Honkballers Astros winnen World Series na klinkende zege op Phillies

HOUSTON – De honkballers van Houston Astros hebben voor de tweede keer in de geschiedenis de World Series gewonnen. De kampioen van de American League versloeg in het eigen Minute Maid Park in Houston zaterdagavond in game 6 van de best-of-seven serie Philadelphia Phillies met 4-1.

De stand in de serie kwam daarmee op 4-2 in het voordeel van de ploeg uit Texas. De Astros werden in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB, al kleeft aan die titel wel de geur van vals spel.

Vijf innings lang domineerden de werpers en werd er niet gescoord. Maar in het eerste deel van de zesde inning brak Kyle Schwarber het duel open voor de Phillies met een homerun, waarmee hij zijn ploeg op een 1-0 voorsprong zette.

In het tweede deel van de zesde inning sloegen de Astros terug, letterlijk. Met een fenomenale homerun sloeg Yordan Alvarez de bal 137 meter ver en bracht daarmee drie punten binnen voor zijn ploeg met de ‘wereldtitel’ binnen handbereik.

Kort daarop bouwde Christian Vázquez de voorsprong van de Astros uit naar 4-1. De Phillies waren daarna niet bij machte het duel nog om te draaien en er nog een beslissende zevende wedstrijd uit te slepen.

Houston Astros werd in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de Astros op illegale wijze communicatie-gebaren van tegenstanders op het veld hadden afgekeken.

Vorig jaar stond de ploeg uit Texas ook in de World Series, maar toen moest Houston Astros het afleggen tegen Atlanta Braves. In 2019 verloren de Astros in de World Series van Washington Nationals.