Gekleurde gebouwen in Pietermaai, foto: Inge Poorthuis

Willemstad – Bewoners en ondernemers in de Hoogstraat in Otrobanda trekken het niet meer met de tientallen tourbussen die dagelijks door de straat rijden.

Het zware verkeer met cruisepassagiers zorgt voor veel gedreun en verkeersoverlast. De Hoogstraat en Ser’i Otrobanda zijn in trek bij tourbussen omdat de historische straten zo mooi opgeknapt zijn. De partijen zijn nu met elkaar in gesprek over een oplossing.