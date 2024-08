Economie In juli is 5 miljoen aan belastingteruggaven betaald Redactie 03-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In juli heeft de belastingdienst van Curaçao vijf miljoen gulden aan belastingteruggaven uitbetaald. Minister van Financiën Javier Silvania kondigde aan dat vanaf 2025 restituties veel sneller worden afgehandeld dankzij een verbeterd automatiseringssysteem.

De verwerkte aangiften in de eerste helft van 2024 hebben geleid tot de uitbetaling van ruim veertien miljoen gulden aan teruggaven. In de laatste week van juli werd een deel van dit bedrag uitbetaald, namelijk vijf miljoen.

Daarnaast is er nog 5,3 miljoen aan aanslagen van diverse belastingen waarvoor de bankgegevens van de ontvangers ontbreken. In de komende weken van augustus vinden verdere teruggaven plaats, oplopend tot bijna vier miljoen gulden.

2023

Het aantal ingediende belastingaangiften over 2023 tot en met juni 2024 bedraagt bijna 35 duizend. Begin juli werden aanslagen voor het jaar 2023 opgelegd via het ADAF-systeem, met een datum van 29 juli 2024. Meer informatie hierover wordt in het derde kwartaalrapport van de inspectie verstrekt.

De belastinginspectie legt uit dat er regelmatig vragen worden gesteld over hoe aanslagen voor 2023 kunnen worden opgelegd terwijl oudere aangiften van 2019 tot 2022 nog niet zijn afgehandeld. De aanslagen voor 2023 zijn via het geautomatiseerde ADAF-systeem verwerkt.

De openstaande aangiften van eerdere jaren betreffen gevallen die buiten het geautomatiseerde proces vallen en daarom handmatig moeten worden verwerkt. Elke week worden ongeveer zeshonderd van deze aangiften afgehandeld.

Het doel is om de aangiften over de jaren 2019 tot 2022 voor het einde van dit jaar af te ronden. De belastinginspectie benadrukt dat het bellen naar de klantenservice om de status van een aangifte te vragen geen invloed heeft op de snelheid van de verwerking. Ze vragen begrip voor de situatie.

De aangifte inkomstenbelasting voor 2024 wordt deels vooraf ingevuld door de belastingdienst. Dit jaar worden verschillende verbeteringen aan het systeem doorgevoerd. Een groot deel van de aangiften wordt naar verwachting geautomatiseerd verwerkt, waardoor restituties in 2025 sneller kunnen worden betaald.

