Jandino Asporaat over de verwoesting van Hofi Mango: “We moeten terug naar de basis”

06-05-2024

WILLEMSTAD – De verwoestende overstromingen van afgelopen weekend hebben een diepe indruk achtergelaten op Curaçao, met name op het geliefde Hofi Mango, eigendom van entertainer Jandino Asporaat en broer Kenneth. Het park, een oase van natuurlijke schoonheid en culturele betekenis, is volledig weggevaagd door het wassende water. In een emotioneel interview met journalist Dick Drayer, deelde Jandino zijn hartzeer en zijn vastberadenheid om de schade te boven te komen.

“Je hebt dingen nodig zoals dit park, die laten zien dat het lukt,” begon Jandino. “Mensen kwamen hier, waren in tranen om de schoonheid. Het was een plek waar Curaçaoënaars van alle achtergronden samenkwamen. Nu is alles vernietigd; onze infrastructuur is weggevaagd.”

De tragedie heeft de kwetsbaarheid van het eiland voor natuurkrachten blootgelegd, en benadrukt volgens Jandino het dringende belang van effectief watermanagement en infrastructuur. “Het is cruciaal dat we respect hebben voor de natuur en teruggaan naar de basis. We moeten de rooien schoonhouden en de natuurlijke stroom van water faciliteren,” verklaarde hij.

De impact van de ramp gaat verder dan alleen materiële schade. Het heeft een gemeenschap beroofd van een vitale ruimte voor culturele en sociale interactie. Maar Jandino weigert op te geven. Hij sprak over het belang van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking tussen burgers, de overheid en internationale partners, inclusief Nederland. “We moeten niet alleen praten, maar ook doen. Dit moet een gezamenlijke inspanning zijn,” benadrukte hij.

Ondanks de verwoesting ziet Jandino een weg vooruit: “We gaan onszelf oppakken. Deze week zal nog gevuld zijn met tranen, maar dan moeten we aan het werk. We moeten een gedegen watermanagement plan opstellen en onze rooien schoonhouden.”

Het optimisme van Jandino onthult een diepere laag van vastberadenheid en veerkracht: “We hadden een prachtig park en nu gaan we een nog mooiere neerzetten. Het is tijd voor actie. We gaan de mooiste park van de Cariben opbouwen.”

De ramp bij Hofi Mango staat symbool voor de bredere uitdagingen waar Curaçao voor staat in de omgang met natuurkrachten en klimaatverandering. Maar zoals Jandino’s woorden laten zien, is de geest van het eiland onbreekbaar. “Het is niet voor niks geweest,” concludeerde hij. “We leren, we bouwen opnieuw, en we groeien sterker terug.”