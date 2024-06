Onderwijs Kiezen voor thuisonderwijs wordt moeilijker op Curaçao Redactie 19-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het wordt moeilijker voor ouders om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport gaat strenger toezien op de regels voor ontheffing van de school-inschrijvingsplicht. Dit besluit volgt na een evaluatie van de pilot voor thuisonderwijs, gestart in 2018.

Om in aanmerking te komen voor ontheffing, moeten ouders aantonen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de richting van alle bestaande schoolorganisaties op het eiland. De evaluatie heeft aangetoond dat ouders hier de afgelopen jaren niet voldoende aan hebben voldaan. De meeste bezwaren waren gericht op de inrichting van het onderwijs, niet op de levensbeschouwelijke richting.

Daarnaast moeten ouders bewijzen dat hun kinderen voldoende onderwijs krijgen. De evaluatie toonde aan dat veel ouders geen erkende online onderwijsprogramma’s gebruikten. In plaats daarvan gaven ze zelf les, waardoor kinderen niet voldoende werden onderwezen in de vereiste educatiegebieden. De rapportages over de onderwijsprestaties werden vaak door de ouders zelf ingevuld, wat de betrouwbaarheid in twijfel trekt.

Het aantal aanvragen voor ontheffing is de afgelopen vijf jaar gestegen. Dit heeft geleid tot een strenger beleid vanaf het komende schooljaar. Ouders die een afwijzing krijgen, zullen deze moeten opvolgen en hun kind inschrijven op een school.

Talenten

Het onderwijs op Curaçao is zo ingericht dat het drie functies vervult: kwalificatie, socialisatie en allocatie. Het helpt jongeren om hun talenten te ontwikkelen, sociale en maatschappelijke competenties te verkrijgen en gelijke kansen te hebben op een passende onderwijsloopbaan en deelname aan de arbeidsmarkt.

Leerplicht zorgt ervoor dat alle jongeren onderwijs krijgen en de benodigde kennis en vaardigheden opdoen om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. Ouders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun kind op een school staat ingeschreven en het onderwijs daar ook volgt, tenzij er een ontheffing is.