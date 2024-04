Evenementen Korte film “Roba Alma” beleeft succesvolle première Redactie 18-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens het Curaçao International Film Festival 2024 is de korte film “Roba Alma” in première gegaan. De film, geregisseerd door Elizabeth Francisco en geproduceerd door Sulin S. F. Passial van Pantalla Chica Productions, heeft drie uitverkochte zalen gehad tijdens het festival.

In datzelfde weekend organiseerde het team van “Roba Alma” een speciale screening in Boka Sami. Dit werd erg goed bezocht door buurtbewoners. De film werd zo goed ontvangen dat hij die avond twee keer achter elkaar werd gedraaid. De screening in Boka Sami was belangrijk voor de makers omdat “Roba Alma” in feite de cultuur van die buurt laat zien en dus ook daar werd opgenomen.

“Roba Alma” is een korte film die draait om de mythe dat wanneer je een foto van iemand maakt, je een deel van hun ziel neemt. Het is een fictief verhaal geschreven door scenarist/regisseur Elizabeth Francisco. Om de film te voltooien heeft een groep van meer dan 35 professionele Curaçaoënaars achter de schermen gewerkt, elk met hun specialiteit. De cast bestond uit meer dan 40 mensen, met als hoofdrolspelers Alejandra Cijntje en Tisjaira Martina. Het proces om tot het eindresultaat te komen heeft vijf draaidagen, een aantal jaren voorbereiding en een aantal maanden in het postproductieproces in beslag genomen.

Een groot project zoals dit heeft natuurlijk geld nodig om gerealiseerd te worden. Daarom is het team heel dankbaar voor de financiële steun van sponsoren.

Gebaseerd op het succes van afgelopen weekend is de mogelijkheid gecreëerd om “Roba Alma” vanaf 25 april te vertonen in The Movies Curaçao. Dit doet het team van “Roba Alma” niet alleen. Er is een samenwerking aangegaan met collega-filmmaker Hester Jonkhout om “Roba Alma” samen met haar film “Nomade in Niemandsland” te vertonen, een documentaire over het leven van Felix de Rooij, die ook zeer succesvol was tijdens het festival. Foto – Brett Russel