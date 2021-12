Kunstenaar Herman van Bergen zoekt geld om Kathedraal van Doornen af te maken

1 Delen

De Kathedraal van Doornen nadert zijn voltooiing, maar Herman van Bergen heeft dringend geld nodig om het imposante kunstwerk bij Bloemhof af te maken. In een speciale videobericht roepen Jeroen Pauw, Barry Hay en Jeroen Krabbe het publiek op om fondsen te doneren.

De Kathedraal van Doornen is een ode aan de vrije geest en heeft tot doel de bewustwording dat autonoom denken en de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan essentieel is. Dit imposante kunstwerk staat op het terrein bij Landhuis Bloemhof, is tien meter hoog en heeft een omvang van maar liefst 400m2.

De Kathedraal van Doornen is volgens kunstenaar Van Bergen als symbool juist in deze tijd ontzettend belangrijk. “We hebben te maken met een pandemie, de opwarming van de aarde en een tijd waarin intermenselijk communiceren veelal via online media gaat.”

Religies

“Het labyrint van de kathedraal staat symbool voor onze eeuwige zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom we geboren worden en vervolgens weer sterven. Verschillende religies denken hier het antwoord op te weten en voeren daar vervolgens weer oorlog over. De muren van de kathedraal worden daarom onderling stevig gehouden door verbindingsbogen uit religieuze gebouwen”, zegt Van Bergen.

De kathedraal is volgens de kunstenaar als communicatiemiddel van cruciaal belang. “Het kan de jeugd door middel van kunst leren over de geschiedenis van het eiland. Zoals over de Europeanen die kwamen en zowel psychologisch als ecologisch veel schade hebben aangericht. Van de 16de tot de 20ste eeuw is de Wayacá boom volop gekapt, omdat het hardhout door de Europeanen intensief gebruikt werd voor de scheepsbouw. De kale plekken die na deze kap overbleven waren ideaal om de Acacia Tortuosa te kunnen laten woekeren. Dit zijn de pika’s, oftewel de sumpiña’s waarmee de kathedraal is gebouwd.”

Prinses Beatrix bezocht de kathedraal onlangs

“Het tot slaaf maken van Afrikanen en de miljoenen inheemse mensen in de Amerika’s die werden vermoord of anderzins de dood werden ingejaagd ging hand in hand met de ecologische ramp. Dit komt tot uiting in de vorm van de kathedraal, een op zijn achterhoofd liggende Caquetio. Een dochterstam van de Arowak familie, de oorspronkelijke inwoner van de benedenwindse eilanden. Al sinds 2000 jaar voor de jaartelling”, aldus kunstenaar Herman van Bergen.

De kathedraal wordt mede gebouwd door 20 jongeren met minder goede kansen, die door mee te helpen aan de bouw van de kathedraal een tweede kans kregen om sterk en weerbaar te zijn in de maatschappij. Helaas is door de coronacrisis het vangnet dat de bouw bood, weggevallen, omdat er simpelweg geen fondsen meer waren en daarom zijn deze jongeren sinds februari 2020 weer op zichzelf aangewezen.

Prijzen

In 2020 won het kunstwerk twee CODAawards in de categorie Landscape en de People’s Choice Award. Eerder kreeg Herman van Bergen in 2016 de Cola Debrotprijs voor zijn gehele oeuvre en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de kunst, opleiding en bewustzijn op Curaçao.

Voor meer informatie over de crowfdfundingsactie actie check de social mediapagina van de kathedraal: https://www.facebook.com/cathedralofthorns, de website www.cathedralofthorns.com of op supp https://supp.to/help-herman-van-bergen-de-kathedraal-van-doornen-af-te-maken

Laat bij je donatie een emailadres achter. Donaties van €100,- en meer ontvangen een privétour van Herman van Bergen voor twee personen. En je krijgt een voucher om de kathedraal te bezoeken…