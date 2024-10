Evenementen ‘Kurá di Kuenta: Otrobanda’ direct uitverkocht bij lancering Dick Drayer 21-10-2024 - 2 minuten leestijd

Kura di Kuenta: Yvonne Schoop

WILLEMSTAD – Bij de feestelijke lancering van het boek Kurá di Kuenta: Otrobanda afgelopen zaterdag in Willemstad is de publicatie direct uitverkocht. Meer dan honderd bezoekers woonden het evenement bij, waar zeven (oud-)bewoners van Otrobanda hun persoonlijke verhalen presenteerden. Onder leiding van auteur Daphne Obispo en coach Calviany Eleonora hebben de deelnemers een jaar lang samengewerkt om hun ervaringen vast te leggen.

Kurá di Kuenta: Otrobanda is de zevende uitgave in deze reeks van Wintertuin Curaçao. Een jaar lang kwam een groep ouderen wekelijks bijeen om over diverse onderwerpen te praten en deze te documenteren.

De deelnemers—Marbella Ogenia-Pieter, Arthur Curiel, Lucresia Richardson-Hanst, Lilian Paula-Hart, Mirelva Martina, Eritza Albert en Yvonne Schoop—delen hun verhalen over thema’s zoals liefde, werk, de gebeurtenissen van 30 mei 1969 (de opstand die een keerpunt was in de geschiedenis van Curaçao) en vakanties.

Volgens de organisatie is ‘Kurá di Kuenta’ een belangrijk project voor het eiland. Het doel is niet alleen om historische verhalen uit de wijken te verzamelen en te bewaren, maar ook om de sociale cohesie binnen die wijken te versterken en een gevoel van saamhorigheid te creëren.

Tijdens de presentatie bij The Triangle in Otrobanda werd er veel gelachen. Coach Calviany Eleonora trad op als ceremoniemeester en deed dat op een humoristische en betrokken manier. De deelnemers, die er prachtig uitzagen, gaven allemaal zelf een theatrale voordracht. Voor hen was het traject op verschillende manieren baanbrekend: voor de een om zich literair te ontwikkelen, voor de ander als een mijlpaal na een lange periode van ernstige ziekte.

Zowel de organisatie als de bezoekers spreken van een zeer geslaagd evenement. De volgende boekpublicatie in de Kurá di Kuenta-serie zal gaan over de wijk Montaña. Eerder werd het project uitgevoerd in samenwerking met Birgen di Rosario en in de wijken Fleur de Marie en Koraalspecht.

