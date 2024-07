Politiek MAN-PIN roept regering van Curaçao op zich uit te spreken over verkiezingen in Venezuela Redactie 31-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De partij MAN-PIN roept de regering van Curaçao op om zich duidelijk uit te spreken over het verloop van de recente verkiezingen in Venezuela en een standpunt in te nemen als autonoom land binnen het Koninkrijk. MAN-PIN zegt de diep verontrustende en politiek delicate situatie die is ontstaan na de verkiezingen van 28 juli nauwlettend in de gaten te houden.

Venezuela is volgens de oppositiepartij van groot familiair, historisch, cultureel en sociaal-economisch belang voor Curaçao. “De Europese en Amerikaanse sancties tegen Venezuela hebben bijvoorbeeld geleid tot het stoppen van onze olieraffinage. Wij zien de effecten op onze arbeidsmarkt, woonsituatie, uitgaven voor de openbare gezondheidszorg en de kosten voor de immigratie- en justitiesector als gevolg van een groot aantal ongedocumenteerde personen die zijn gevlucht vanwege de slechte economische omstandigheden in hun land”, aldus de partij.

Verkiezingsaudit

Als buurland is de positie van de partij MAN-PIN dat Curaçao een vredeszone moet blijven en de ontwikkelingen nauwlettend moet blijven volgen. Daarom dringt MAN-PIN aan op de regering van Curaçao (Kabinet Pisas) om binnen het Koninkrijk en ook in Venezuela op te roepen tot het waarborgen van vrede in het land en het toestaan van een onafhankelijke audit van de verkiezingsresultaten met internationale steun. Tegelijkertijd moeten de mensenrechten en de burgerlijke vrede in Venezuela worden gegarandeerd.

