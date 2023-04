Man rijdt in op politieagent

WILLEMSTAD – Een Colombiaanse man wordt verdacht van poging tot moord, nadat hij op een politieagent in burger inreed. Het incident gebeurde afgelopen zaterdag 1 april rond vijf uur ’s middags op de Kaya Wlademier ‘Coco’ Balentien.

Even daarvoor had de 23-jarige man op de Montezumaweg een botsing veroorzaakt, maar was daarna weggereden. Op de Kaya Wlademier ‘Coco’ Balentien werd de auto en de chauffeur gevonden. Na een discussie met de politie stapte de chauffeur in zijn auto en reed de politieagent in burger aan.

De man werd ingerekend, waarna op zijn huisadres een doorzoeking werd gedaan. Er werd een hoeveelheid drugs en een vuurwapen in beslag genomen.