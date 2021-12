Man verdrinkt bij Piscadera

2 Gedeeld

Vanochtend is een zwemmer in zee verdronken. Dat gebeurde bij Piscadera ter hoogte van het restaurant de Visserij. Bij aankomst van de gealarmeerde politie was de man al aan de kant gebracht.

Uit onderzoek van de politie is vast komen te staan dat de man met een groep was die ging zwemmen. Omdat hij niet kon zwemmen, bleef hij aan de kant. Op enig moment ontdekten zijn vrienden hem drijvend in het water en brachten hem aan de kant. De opgeroepen ambulance kwam echter te laat, de man bleek overleden.

Het gaat om de 82-jarige Curaçaoënaar Migdonio Hilario Paula.