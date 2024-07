Defensie Marine onderschept opnieuw drugs met de Zr.Ms. Groningen Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Koninklijke Marine heeft opnieuw drugs onderschept met het marineschip de Groningen. Dat is al voor de zesde keer in korte tijd. Op de Caribische Zee wist het patrouilleschip een snelle drugsboot te stoppen met aan boord acht opvarenden. Daarbij onderschepte het schip 228 kilo cocaïne. De vangst was op 26 juni, maar is vandaag pas bekendgemaakt.

In de nacht van 25 op 26 juni spotte het patrouillevliegtuig Dash-8 van Kustwacht Caribisch gebied een drugsboot (go-fasts) in de Caribisch zee. De Groningen was op dat moment al in de buurt en kwam direct in actie. Het marineschip zette de achtervolging in met behulp van haar Amerikaanse Kustwachthelikopter en twee snelle FRISC-onderscheppingsvaartuigen.

Op deze onderscheppingsboten zaten het Fleet Marine Squadron en de Amerikaanse kustwacht. Na een achtervolging, ondersteund door het Dash-8 patrouillevliegtuig, is de drugsboot onderschept. De acht verdachte smokkelaars en de 228 kilo in beslag genomen cocaïne zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Teller

Met deze onderschepping staat de teller voor de Groningen alweer op zes onderschepte drugstransporten sinds haar aanwezigheid, begin april 2024, in het Caribisch gebied. Het schip wordt onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties. Dat gebeurt afwisselend in samenwerking met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.

