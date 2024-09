Algemeen Marshe Nobo nu echt dicht, parkeerplaats ook gesloten Redactie 16-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De verhuizing van Marshe Nobo is afgelopen vrijdag afgerond, toen de laatste ondernemer naar de tijdelijke locatie verhuisde. Sinds gisteren is de parkeerplaats van Marshe Nobo gesloten en is de markt niet langer toegankelijk voor het publiek. Deze maatregelen zijn nodig om ruimte te maken voor de geplande renovatie.

Plasa Nobo, met zijn unieke ontwerp en centrale locatie in Punda, speelt al sinds de opening in 1975 een vitale rol in het stadscentrum. Maar het gebouw heeft sinds die tijd niet het benodigde onderhoud gehad, wat heeft geleid tot problemen zoals een verslechterd dak, aangetaste pilaren, gebrekkig betonwerk en verouderde elektrische installaties.

De huidige renovatiewerkzaamheden richten zich op het aanpakken van deze structurele problemen om de Plasa veiliger en aantrekkelijker te maken voor zowel ondernemers als bezoekers.

In totaal zijn er 78 ondernemers die hun vertrouwde plek in Marshe Nobo tijdelijk hebben verruild voor alternatieve locaties, waaronder de Sha Capriles Kade, Plenchi Wilson Papa Godett (bij het Postkantoor), de Wolkstraat, Prinsenstraat, Hanchi Vi Coco, De Ruyterkade en het Waaigat. Fundashon Marshe, die de renovatie coördineert, adviseert bezoekers om tijdens de werkzaamheden te parkeren bij het Waaigat.

De renovatie heeft als doel de markt te moderniseren en de hygiëne en veiligheid voor gebruikers te verbeteren. Er zijn ook plannen om Marshe Nobo een nieuwe identiteit te geven, met meer functies die bezoekers moeten aantrekken, zowel overdag als in de avonduren. Dit zal de economische activiteit in de binnenstad stimuleren en bijdragen aan de revitalisering van het stadscentrum.

Fundashon Marshe werkt nauw samen met het Curaçao Toeristenbureau (CTB) en het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) om de ondernemers tijdens deze periode te ondersteunen. Er zijn promotiecampagnes gepland om zowel de lokale bevolking als toeristen aan te moedigen de ondernemers op hun tijdelijke locaties te blijven bezoeken.

