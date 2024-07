Politie en Justitie Meer dan acht Nederlandse advocaten willen Nuto Wawoe verdedigen Redactie 06-07-2024 - 2 minuten leestijd

Meer dan acht Nederlandse advocaten hebben zich gemeld om Urvin ‘Nuto’ Wawoe te verdedigen op Curaçao, daaronder zit geen enkele advocaat uit Curaçao, zo meldt de Èxtra. Het kopstuk van de No Limit Soldiers-bende uit Koraal Specht wacht zijn rechtszaak af in Nederland.

Urvin ‘Nuto’ Wawoe werd eind mei vanuit de Dominicaanse Republiek via Curaçao naar Nederland gevlogen. Hij arriveerde op Curaçao met een tussenstop, bewaakt door vijftien FBI-agenten. De Nederlandse advocaten willen nu zijn verdediging op zich nemen, maar moeten zich eerst aansluiten bij een lokaal advocatenkantoor om de zaak hier te kunnen behandelen.

Wawoe wordt verdacht van betrokkenheid bij moord, grootschalige drugshandel en het witwassen van geld op zowel Curaçao als Sint-Maarten.

De arrestatie van Nuto vond plaats in het kader van het Themis-onderzoek, een uitgebreid onderzoek naar criminele organisaties op Curaçao en Sint-Maarten. In november 2020 werd in het eerste deel van dit onderzoek Shurandy ‘Tyson’ Quant, een jeugdvriend van Wawoe uit de wijk Koraal Specht, gearresteerd in Dubai. Quant was een ander kopstuk van de NLS.

De behandeling van de resterende delen van het Themis-onderzoek brengt naar verwachting meer duidelijkheid over de omvang van de criminele netwerken en de betrokkenheid van andere verdachten. Curaçao hoopt hiermee een einde te maken aan de invloed van deze bendes en de veiligheid op het eiland te vergroten.

De behandeling van de volgende delen van het Themis-onderzoek staat gepland voor oktober en december dit jaar.