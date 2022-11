Mensenrechtenorganisatie Curaçao: situatie in Blok 1 van SDKK-gevangenis opnieuw erbarmelijk

WILLEMSTAD – De omstandigheden in Blok 1 van de SDKK-gevangenis zijn dramatisch verslechterd. Dat concludeert Human Rights Defense Curaçao die spreekt over erbarmelijke omstandigheden voor de ongedocumenteerde vreemdelingen, die in het strafgedeelte van de gevangenis zitten omdat de vreemdelingenbarakken gesloten zijn.

Door onvoldoende ventilatie en vanwege de grote hoeveelheid regen die de afgelopen weken is gevallen, zijn er grote kolonies muggen in het cellenblok.

Maar de situatie is volgens de mensenrechtenorganisatie nog schrijnender omdat het beloofde recreatieve dagprogramma niet wordt uitgevoerd.

Dagprogramma

In eerdere rechtszaken had de overheid de rechter overtuigd dat de situatie in blok 1 van het strafcomplex acceptabel is omdat er een uitgebreid dagprogramma wordt aangeboden.

Toen al constateerde Human Rights Defense Curaçao dat het programma niet strookte met de realiteit, maar de rechter gaf de Curaçaose overheid het voordeel van de twijfel onder de aanname dat zij daadwerkelijk en minimaal het overlegde dagprogramma in praktijk brengt.

Met dit dagprogramma werd de rechter overtuigd dat er een zinvolle dagbesteding bestaat voor vreemdelingen. Volgens betrokken wordt niets van dit programma uitgevoerd

De rechter ging zelfs een stapje verder omdat de gevangenisdirectie had aangegeven dat er voor de veroordeelde strafgevangenen een zeer gevarieerd aanbod was. Met enige creativiteit en welwillendheid zou datzelfde geregeld kunnen worden voor vreemdelingen in blok 1.

Zo zou het voorstelbaar zijn dat vreemdelingen op gezette tijden ook toegang krijgen tot educatieve activiteiten in het ‘vocational building’ of dat zij gelimiteerd arbeid kunnen verrichten zonder dat er menging van regimes plaatsvindt.

Vermaken

Maar dat is volgens de gevangenen in Blok 1 allemaal niet het geval. Zij zitten de meeste tijd van de dag in hun cel of in een gezamenlijke ruimte en moeten zich daar vermaken, zonder programma.

De combinatie van de hele dag niks doen in een ruimte vol met muggen, zonder dat zij zich daartegen kunnen beschermen, maken het verblijf daar tot een erbarmelijke, aldus Human Rights Defense Curaçao.

De mensenrechtenorganisatie roept de Curaçaose overheid op om een einde te maken aan deze omstandigheden waaronder ongedocumenteerde personen worden gedetineerd.