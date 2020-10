Militair moet 14 dagen langer in voorarrest

Arrestantencel van de Koninklijke Marechaussee bij de marinebasis Suffisant

De 23-jarige militair die vorige week zondag werd aangehouden moet veertien dagen langer in voorarrest blijven. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag bepaald.

De man werd nabij zijn woning aangehouden door de politie. Die had even daarvoor een melding gekregen van een incident bij een woning. Omdat de verdachte militair is, heeft de politie hem overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Die doet onder leiding van het Openbaar Ministerie van Curaçao nog steeds onderzoek.

De militair wordt verdacht van poging tot doodslag en mishandeling. Het slachtoffer in deze zaak is ook een militair. Die had diverse verwondingen en een gebroken enkel en een snijwond in zijn elleboog. Zij hadden die avond gedronken en de verdachte had vermoedelijk ook drugs gebruikt.