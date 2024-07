Defensie Majoor Boonstra nieuwe commandant Marinekazerne Suffisant Redactie 05-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Majoor der mariniers A. Boonstra heeft gisteren het commando van Marinekazerne Suffisant op Curaçao overgenomen. Hij nam die functie over van majoor der mariniers Steven Baan. Dat gebeurde tijdens ceremoniële bijeenkomst waarbij, naast genodigden, de gehele bemanning van de kazerne was vertegenwoordigd.

De nieuwe commandant trekt de huidige lijn van samenwerking met de lokale ketenpartners door. Hij zet zich in om te zorgen dat nu en in de toekomst lokale eenheden gereed staan om snel te kunnen worden inzet wanneer de autoriteiten daar om vragen. Binnen het Caribisch gebied in het algemeen en op en rondom Curaçao in het bijzonder.

Steven Baan kijkt terug op een bijzondere periode: “De afgelopen jaren is de CURMIL significant uitgebreid en ontwikkeld en kan zich prima meten met gelijkwaardige eenheden in het Caribisch gebied. Het recentelijk toetreden van vrouwen bij deze eenheid laat zien dat gelijkheid niets slechts een mooi streven is, maar werkelijkheid. De (door-) start van het Sociaal Vormings Traject, waarbij de overheid van Curaçao interministerieel samenwerkt met defensie om de jeugd van Curaçao een mooi traject te bieden voor de toekomst, mag als voorbeeld gelden voor vele samenwerkingsverbanden binnen ONS-koninkrijk. Dit alles op een groter en moderner wordende kazerne. Nos Suffisant”.

Suffisant is een marinekazerne waar de operationele compagnie van de CURMIL is gehuisvest en waar zowel Curaçaose als Arubaanse militairen worden opgeleid bij het opleidingscentrum Carib. De Caribische militairen starten hier hun militaire loopbaan tijdens hun eerste elementaire militaire vakopleiding. Tevens vindt hier het Sociaal Vormings Traject plaats, en is Suffisant de basis voor het Vrijwilligers Korps Curaçao. Het Sociaal Vormingstraject is een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsproject met de overheid waarbij een deel van het project een 4 maanden durende training bevat duurt. Deze militaire training is vooral bedoeld om basisvaardigheden aan te leren en een betere toekomst te bieden.

Marinebasis Parera

Ook op Marinebasis Parera vond deze week een commando-overdracht plaats. Kapitein-luitenant ter Zee Hezemans gaf maandag 1 juli het commando over aan Kapitein-luitenant ter Zee Heerik. Dat gebeurde met een ceremonie op het exercitieterrein van de Marinebasis.