Defensie Compagnie in de West in het Caribisch gebied roteert Redactie 02-07-2024 - 2 minuten leestijd

Tijdens een militaire ceremonie op gisterochtend droeg de Compagnie in de West rotatie 45 haar taken over aan de volgende eenheid, rotatie 46. De nieuwe commandant Kapitein Jeffrey van het 13 infanteriebataljon uit Assen loste tijdens een traditionele peddeloverdracht zijn voorganger Kapitein Bernhard af.

Kapitein Bernhard kijkt terug op een intensieve en bijzondere periode: “We hebben hier als eenheid een nuttige en zeer leerzame tijd gehad. We stonden te allen tijde klaar voor inzet. Zo zijn we op verzoek van lokale partners ingezet in het kader van counter-drugs operaties, hebben we meerdere goede doelen ondersteund op Bonaire en is ons EODD element meerdere keren ingezet om explosieven te ruimen en lokale partners te trainen.”

Kapitein Jeffrey kijkt er naar uit om de komende vier maanden met de Alfa Demonen compagnie aangevuld met specialisten te trainen en te werken in het Caribisch gebied. “Hoewel er veel ervaring bij de kaderleden aanwezig is, zowel op het gebied van missies als bij eerdere rotaties in het Caribisch gebied is dit voor een aantal militairen de eerste keer dat zij lang van huis zijn.”

“De komende periode wordt aangegrepen om beter te worden in ons werk onder zware klimatologische omstandigheden. Voor ons een unieke kans om onszelf te ontwikkelen en uit te dagen. Naast de trainingen is de compagnie er in ieder geval klaar voor om de inwoners van het Caribisch gebied te ondersteunen bij elke calamiteit waarbij onze aanwezigheid noodzakelijk is”, aldus Kapitein Jeffrey.

De Compagnie in de West is een permanente eenheid van de Koninklijke Landmacht die, onder bevel van CZMCARIB, kan worden ingezet voor een verscheidenheid aan taken. De komende vier maanden traint de Compagnie op zowel Aruba, Bonaire als Curaçao.