Overheid Miljoenen beschikbaar voor veiligheid en resocialisatie uit Criminaliteitsbestrijdingsfonds Dick Drayer 18-09-2024 - 2 minuten leestijd

Resocialisatieprojecten binnen de SDKK-gevangenis - Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds van Curaçao heeft ruim zestig miljoen gulden op de bank staan en beschikt dit jaar over 43,4 miljoen gulden om te investeren in projecten gericht op criminaliteitsbestrijding. Dit blijkt uit het beleidsplan van het Ministerie van Justitie voor 2024. Ruim vijftien miljoen wordt apart gehouden om verplichtingen te dekken.

De middelen worden verdeeld over diverse projecten die zich richten op het verbeteren van de veiligheid, preventie van criminaliteit en de resocialisatie van ex-gedetineerden.

Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds wordt onder meer gevuld door boetes en de verkoop van verbeurdverklaarde goederen. Het fonds zal in 2024 verschillende prioriteiten financieren, waaronder preventieprogramma’s en projecten die zich richten op jeugdcriminaliteit.

De minister van Justitie heeft ervoor gekozen om naast repressieve maatregelen ook fors te investeren in programma’s die ex-gedetineerden helpen re-integreren in de samenleving. Hier wordt onder andere ingezet op het begeleiden van ex-gedetineerden naar de arbeidsmarkt en zelfs het starten van eigen ondernemingen.

Belangrijke projecten

Voor 2024 zijn meerdere grote projecten aangemerkt voor financiering. Zo is er 8,4 miljoen gulden gereserveerd voor de versterking van de handhaving door het Korps Politie Curaçao (KPC).

Daarnaast wordt er 2,5 miljoen geïnvesteerd in mobiliteit en resocialisatieprojecten binnen de SDKK-gevangenis. Ook de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) krijgt 1,4 miljoen gulden om leerwerkplaatsen en mobiliteit te verbeteren, met de nadruk op resocialisatie.

Een ander belangrijk project is de verbetering van de huisvesting en digitalisering van de Landsrecherche, waarvoor 1,5 miljoen is uitgetrokken. Daarnaast zal er 2,1 miljoen worden besteed aan het uitbreiden van het cameratoezicht op het eiland, wat een belangrijke maatregel is in de bestrijding van criminaliteit.

Toekomstige investeringen

Het fonds kent ook projecten voor de langere termijn. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd in de bestrijding van mensenhandel (500.000 gulden), en zijn er plannen voor verdere versterking van de infrastructuur van de Brandweer, waarvoor 6,7 miljoen is gereserveerd. Dit alles moet bijdragen aan een veiliger Curaçao, waar niet alleen de repressie, maar ook de preventie van criminaliteit centraal staat.

De minister van Justitie benadrukt dat het Criminaliteitsbestrijdingsfonds een essentieel onderdeel is van het justitieel beleid, en dat de projecten die door het fonds worden gefinancierd, direct bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de bevolking.

