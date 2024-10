Overheid Miljoeneninvesteringen in criminaliteitspreventie en resocialisatie op Curaçao Dick Drayer 01-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Justitie op Curaçao heeft een beleidsplan gepresenteerd waarin fors wordt geïnvesteerd in criminaliteitspreventie, jeugdcriminaliteit en resocialisatie van gedetineerden. Het Criminaliteitsfonds, dat verantwoordelijk is voor de financiering van deze projecten, beschikt in 2024 over meer dan 43 miljoen gulden, waarvan een groot deel wordt gebruikt voor specifieke projecten die de veiligheid op het eiland moeten verbeteren.

In het beleidsplan wordt de nadruk gelegd op het aanpakken van jeugdcriminaliteit door een combinatie van preventieprogramma’s, onderwijs en sportactiviteiten. Deze initiatieven zijn bedoeld om jongeren alternatieven te bieden en hen weg te houden van criminele activiteiten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in projecten die de re-integratie van (ex-)gedetineerden bevorderen, zoals trajecten die hen ondersteunen bij het vinden van werk of het starten van een eigen bedrijf na hun detentie.

Een ander belangrijk punt in het beleidsplan is de versterking van de justitiële keten. Zo krijgt de politie extra middelen voor handhaving en het verbeteren van de infrastructuur, worden de reclasseringsdiensten uitgebreid en wordt er geïnvesteerd in de digitalisering van de justitiële processen. Ook komen er verbeteringen in de detentiecentra met als doel om gedetineerden beter voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving.

Het Criminaliteitsfonds, dat sinds 1996 bestaat, wordt beheerd door het Ministerie van Justitie. De middelen van het fonds zijn afkomstig uit onder meer boetes en verbeurdverklaarde goederen. Volgens het beleidsplan is er echter geen vast inkomen voor het fonds, wat de financiering van projecten onvoorspelbaar maakt.

Naast de geplande investeringen in 2024, benoemt het beleidsplan ook enkele risico’s, zoals de toenemende invloed van illegale immigranten en de verslechterende sociaaleconomische situatie op Curaçao. Het ministerie stelt dat deze factoren kunnen leiden tot meer druk op de bestrijding van criminaliteit. Om voorbereid te zijn op onverwachte situaties, houdt het fonds een reserve van vijf procent aan.

lees hier het beleidsplan van het ministerie van Justitie.

