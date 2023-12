Minimumuurloon en jeugdloon op Curaçao omhoog per 1 januari

WILLEMSTAD – Op Curaçao stijgt per 1 januari het minimumuurloon als gevolg van de indexering met de consumentenprijsindex tussen augustus 2022 en augustus 2023. Voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt het nieuwe minimumuurloon vastgesteld op 11,28 gulden.

Dit resulteert in een wekelijks minimumloon van 451,20 gulden en een maandelijks minimumloon van 1953,70 gulden bij een 40-urige werkweek. Voor langere werkweken van 45 en 48 uur worden de lonen dienovereenkomstig aangepast.

Huishoudelijk Personeel

Voor inwonend huishoudelijk personeel mag van het minimum maandloon een bedrag voor kost en inwoning worden afgetrokken, tot maximaal 300 gulden per maand.

Voor uitwonend personeel kan er per verstrekte maaltijd een bedrag in mindering worden gebracht op het loon, namelijk 1,50 gulden voor een ontbijt of broodmaaltijd en vijf gulden voor een warme maaltijd.

Jeugdige Werknemers

Voor werknemers tussen de 16 en 21 jaar geldt een jeugdminimumloon dat in een redelijke verhouding staat tot het minimumuurloon voor volwassenen. De bruto minimum-uurlonen voor jeugdige werknemers zijn als volgt vastgesteld:

20 jaar: 90 procent van het volwassen minimumloon, dus 10,15 gulden per uur

19 jaar: 85 procent van het volwassen minimumloon, dus 9,59 gulden per uur

18 jaar: 75 procent van het volwassen minimumloon, dus 8,46 gulden per uur

17 en 16 jaar: 65 procent van het volwassen minimumloon, dus 7,33 gulden per uur

Deze verhoging van het minimumloon en de aanpassing van het jeugdloon zijn belangrijke stappen voor de economie van Curaçao, aangezien ze zorgen voor een verbetering van de koopkracht van werknemers en jongeren op het eiland.