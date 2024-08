Algemeen Ministeries ondertekenen protocol voor veilige scholen op Curaçao Redactie 15-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De ministers van Onderwijs en Justitie, Sithree van Heydoorn en Shalten Hato, hebben gisteren een samenwerkingsprotocol voor veiligheid ondertekend. Dit protocol, gericht op het waarborgen van de veiligheid op scholen, is het resultaat van jarenlange inspanningen.

Het protocol, officieel bekend als het ‘Samenwerkingsprotocol Veilige Scholen’, brengt de ministeries van Onderwijs en Justitie samen met het Openbaar Ministerie, de politie, en de eenheid voor bestrijding en preventie van jeugdcriminaliteit. Ook schooldirecteuren zijn betrokken bij deze gezamenlijke aanpak. Het doel is om samen te werken aan preventie en veiligheid in en rondom scholen.

Een van de belangrijkste onderdelen van het protocol is de ontwikkeling van een schoolveiligheidsplan. Dit plan omvat onder andere controlemaatregelen in en rondom scholen en voorlichtingscampagnes om het bewustzijn over veiligheid te vergroten. Bestaande preventieprogramma’s zoals HALT en Sendé blijven actief, samen met initiatieven die gericht zijn op zelfbeheersing en sociaal-emotioneel evenwicht, zoals Disciplinair Bewustzijn en Positief Gedrag Ondersteuning.

Het protocol heeft een looptijd van één jaar en wordt twee keer per jaar geëvalueerd, met de eerste evaluatie gepland in december van dit jaar.

