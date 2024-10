Algemeen Morgen weer betalen voor parkeren in de binnenstad Dick Drayer 14-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf morgen moeten automobilisten weer betalen om te parkeren in Punda en Otrobanda. Bezoekers van het stadscentrum kunnen gebruik maken van 44 nieuwe parkeermeters, die werken op zonne-energie. Deze meters beheren de ruim 1200 beschikbare parkeerplekken in beide stadsdelen.

Het initiatief is opgezet door de Stichting Willemstad Parkeer Beheer, een samenwerking tussen de winkeliersverenigingen Downtown Management Organization (DMO) en Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO). Beide organisaties hebben beloofd alle winsten uit dit project te herinvesteren in het stadscentrum.

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 en 18:00 uur. Het tarief is vastgesteld op één gulden per uur, met een minimale betaling voor één uur. Extra parkeertijd kan worden toegevoegd voor 50 cent per halfuur. Op zon- en feestdagen is parkeren gratis.

Betaling

Betalen kan op verschillende manieren. Automobilisten kunnen muntgeld gebruiken bij de parkeermeters, waarbij verschillende muntwaarden worden geaccepteerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om contactloos te betalen met een speciale parkeerpaskaart, die voor eenmalige aanschaf beschikbaar is voor 10 Antilliaanse gulden. Deze kaart bevat een tegoed van 7 gulden en kan later worden opgeladen.

Voor wie liever alles digitaal regelt, is er ook een mobiele app beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers hun parkeertijd selecteren en betalen via een digitale portemonnee. De app gebruikt Amerikaanse dollars voor betalingen, met een minimumbedrag van 12 dollar en een maximum van 50 dollar per keer. Het gebruik van de app maakt een papieren parkeerkaartje overbodig en bespaart daarmee een bezoek aan de parkeermeter.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Wanneer parkeergeld niet wordt betaald of de parkeertijd is verlopen, kan een wielklem worden geplaatst op het voertuig. Voor het verwijderen van de klem kan contact worden opgenomen met een speciale controlekamer, waarna een parkeerwachter ter plaatse komt. De kosten voor het verwijderen van de klem bedragen 25 gulden en kunnen alleen digitaal worden voldaan.

De parkeermeters en parkeeragenten, herkenbaar aan hun felgele uniformen, zijn aanwezig in het stadscentrum om bezoekers te helpen met vragen en transacties. Met deze maatregelen hoopt de Stichting Willemstad Parkeer Beheer het parkeren in de stad overzichtelijker en efficiënter te maken, terwijl de inkomsten bijdragen aan de verbetering van het stadscentrum.

0