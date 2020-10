Een team van Musea Bekennen Kleur en Stichting WeConnect is komende week op Curaçao voor bijzondere video opnames met 12-jarige Curaçaose leerlingen. Deze opnames maken deel uit van het educatieve lespakket van Musea Bekennen Kleur.

Centrale thema’s zijn diversiteit, gedeelde geschiedenis en kennis over het slavernijverleden. Musea Bekennen Kleur is een samenwerkingsverband van musea in Nederland dat werkt aan meer diversiteit en inclusie. Zodat iedereen zich herkent in het aanbod van musea.

Aandeel Curaçao

Leerlingen van Curaçao die meedoen met de opnames zijn de afgelopen periode voorbereid en klaar gestoomd met kennis rond het slavernijverleden door Jeanne Henriquez, historica en expert van het Caraïbische slavernijverleden.

Henriquez ontwikkelde eerder zelf al een lespakket over de slavernijgeschiedenis voor kinderen op het eiland. Dit deel van het lespakket wordt financieel en logistiek ondersteund door de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad.

Lespakket

De filmpjes die komende week gemaakt worden maken onderdeel uit van het lespakket Musea Bekennen Kleur. Doel van het lespakket is om leerlingen in het basisonderwijs in Nederland bewuster te maken van thema’s als: hoe ga ik om met andere perspectieven?

Ook is het een kennismaking met Curaçao en het slavernijverleden, verteld door leeftijdsgenoten. De lessen worden gegeven als voorbereiding op een kindertop die Musea Bekennen Kleur op 19 mei 2021 organiseert.

De G8 Kindertop is een evenement waarbij verschillende kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs met elkaar in discussie gaan over de thema’s inclusie, diversiteit en een gedeelde geschiedenis.

Achtergrond Musea Bekennen Kleur

Begin maart van dit jaar maakten dertien Nederlandse musea bekend dat zij een uniek samenwerkingsverband aangaan: Musea Bekennen Kleur. Hierin worden vraagstukken onderzocht rondom inclusie en diversiteit binnen de museale sector teneinde deze thema’s daadwerkelijk te implementeren.

Deze musea zijn: Amsterdam Museum, Bonnefanten, Centraal Museum, Dordrechts Museum, Frans Hals Museum, Museum Arnhem, Museum Het Rembrandthuis, Nationaal Museum voor Wereldculturen, Rijksmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Van Gogh Museum en het Zeeuws Museum.

Sinds de lancering meldden zich nog steeds nieuwe erfgoedinstellingen voor aansluiting bij Musea Bekennen Kleur. De teller staat nu op 29 deelnemers.