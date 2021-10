Nederlandse QR-code ook beschikbaar voor inwoners Curaçao

38 Gedeeld

WILLEMSTAD – Passagiers die naar Nederland vliegen kunnen zich aanmelden voor een digitaal vaccinatiebewijs bestemd voor Europa. De aanvraag daarvan is vanaf maandag mogelijk op de website www.curacaohealthapp.com. Om 11 uur ’s ochtends gaat die open.

Op korte termijn wordt dit digitaal bewijs ook gebruikt om passagiers die vanuit Europa naar Curaçao afreizen te controleren.

De laatste voorbereidingen worden getroffen om dat digitaal vaccinatiebewijs op het eiland te gebruiken bij onder andere culturele evenementen en sportevenementen waar meer dan 100 mensen bij elkaar komen.

Om in aanmerking te komen voor zo’n digitaal bewijs is een geldige vaccinatiekaart nodig. Voorlopig komen alleen volledig gevaccineerde personen daarvoor in aanmerking.

De lancering van de website is de eerste fase in het proces om te komen tot een digitale applicatie voor Iphone’s en Android smartphone’s, waarbij men ook het vaccinatiebewijs kan aantonen en ernaar kan vragen.

Europa

Ondertussen is het ook mogelijk om een bewijs van de QR-code uit te printen voor mensen die geen smartphone hebben. Met deze optie is het niet meer nodig om naar Utrecht te gaan om een QR-code aan te vragen om in Europa te kunnen gebruiken, een proces dat zeker twee weken kan duren.

Het is wel raadzaam om het bewijs via de website minstens 48 uur voor de reis aan te vragen. De komende weken geeft de Regering van Curaçao meer informatie over het gebruik van het digitaal bewijs en hoe men het bewijs kan verkrijgen.