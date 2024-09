Politie en Justitie Nederlandse toeriste verdrinkt in zwembad Dick Drayer 02-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een Nederlandse toeriste is afgelopen zaterdagmiddag verdronken in een zwembad bij haar vakantiewoning. Rond half vijf ontving het politiebureau van Otrobanda een melding van een mogelijke verdrinking. De vrouw was samen met enkele familieleden op vakantie in Curaçao.

Op het moment van het incident was zij alleen thuis. Toen de familieleden terugkeerden naar de woning, vonden zij het slachtoffer met haar gezicht naar beneden in het zwembad. Ze reageerde niet meer.

De familie schoot onmiddellijk te hulp en haalde de vrouw uit het water en probeerde haar te reanimeren, maar dit mocht niet baten.

Technische en tactische rechercheurs zijn ingeschakeld om de toedracht van het incident verder te onderzoeken. Op bevel van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie is het lichaam van de vrouw in beslag genomen voor nader onderzoek, samen met enkele voorwerpen van de plaats delict.

