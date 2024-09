Algemeen Nieuwe Amerikaanse Consul-Generaal voor de Nederlandse Cariben Redactie 07-09-2024 - 1 minuten leestijd

McNamara heeft een uitgebreide staat van dienst in de Amerikaanse buitenlandse dienst. Foto: Amerikaans Consulaat Curaçao

WILLEMSTAD – John McNamara is de nieuwe Consul-Generaal voor de Nederlandse Cariben, en hij heeft op 4 september 2024 zijn functie aanvaard. In deze rol zal hij toezicht houden op de Amerikaanse belangen in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

McNamara heeft veel ervaring opgedaan in de Amerikaanse diplomatieke dienst. Voordat hij naar Curaçao kwam, werkte hij als plaatsvervangend hoofd van de Amerikaanse ambassade in Lima, Peru. Hij heeft ook in landen zoals Colombia, Irak en Afghanistan gewerkt, waar hij advies gaf in lastige politieke situaties.

Naast zijn werk in het buitenland heeft McNamara ook belangrijke functies vervuld in Washington, DC. Hij heeft lesgegeven aan een militaire universiteit, gewerkt aan de relatie tussen de VS en Mexico, en was verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot Venezuela.

McNamara heeft gestudeerd aan de U.S. Military Academy in West Point en heeft een masterdiploma van het U.S. Army Command and General Staff College. Hij spreekt ook vloeiend Spaans.

