Nieuwe covid19-besmettingen en -sterfte op Curaçao vooral onder ouderen

WILLEMSTAD – Vooral ouderen worden op dit moment in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Curaçao telde in oktober in totaal vijftien covid19 gerelateerde ziekenhuisopnames, waarvan veertien ouder waren dan zestig jaar. Zes patiënten overleden aan de gevolgen van hun covidbesmetting, alles zes waren ouder dan 60 jaar, meldt het RIVM.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk werden in oktober meer positieve testuitslagen gemeld dan in september, 545 tegen 450. De Covid19 gerelateerde ziekenhuisopnames stegen op Curaçao leidde niet tot een overbelasting van het ziekenhuis. Patiënten blijven vaak niet langer dan 72 uur.

Ook werd er de afgelopen weken meer getest op Curaçao. Het eiland meldde afgelopen maand 121 nieuwe positieve testuitslagen, nagenoeg het dubbele vergeleken met september, 66.

In de laatste week van oktober kregen dertien mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit negen procent.

Aruba

Op Aruba werden in oktober 249 positieve testuitslagen, 21 covid19-gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf covid19-gerelateerde sterfgevallen gemeld. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal meldingen en ziekenhuisopnames in september.

Ook op Aruba betreft het voornamelijk patiënten die voor korte duur worden opgenomen. In de laatste week van oktober kregen 36 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit negentien procent.

Bonaire

Op Bonaire zijn in oktober 112 covid19-infecties gemeld, een kleine stijging ten opzichte van september, toen stopte de teller op 92. Op het eiland werd gedurende de maand meer getest, mede door het toegenomen toerisme vanuit Europees Nederland.

Er werden in oktober minder dan vijf covid19-gerelateerde ziekenhuisopnames en geen covid19 gerelateerde overlijdens gemeld. In de laatste week van oktober kregen 65 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 46 procent.

Rapportage en testen

Sinds het begin van de Covid19-epidemie is het testbeleid op de eilanden geleidelijk veranderd. Niet alle besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Tot 31 mei verrichtte de lokale GGD op Curaçao bron- en contactonderzoek. Tot 4 juni bood Curaçao gratis grootschalig testen aan. Vanaf 5 juni is dit beleid gewijzigd en is testen op covid19 niet langer gratis.

Personen die zich op advies van de huisarts willen laten testen kunnen de kosten vanaf 5 juni declareren bij de zorgverzekeraar. Door deze beleidswijziging zal het aantal personen dat zich bij lokale labs laat testen dalen. Surveillance data die vanaf 5 juni worden gemeld zullen hierom anders geïnterpreteerd moeten worden dan voorheen.

Ook het percentage positieve testen is vanaf 5 juni niet eenduidig te vergelijken met de periode ervoor, met name door de veranderde samenstelling van de groep personen die zich laat testen op covid19.

De groep die zich in de toekomst zal laten testen zijn voornamelijk reizigers, (verzekerde) personen met klachten en klinische testresultaten.