Toerisme Nieuwe ‘Curaçao Experience’ in Bogotá Dick Drayer 01-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB heeft onlangs in Bogotá, Colombia de Curaçao Experience geopend, een innovatief ervaringscentrum in het winkelcentrum Nuestro in de hoofdstad. Dit centrum, het eerste in zijn soort in Colombia en heel Latijns-Amerika, combineert de nieuwste technologie met uitgebreide informatie over het toeristische aanbod van Curaçao. Bezoekers krijgen volgens CTB de unieke kans om het eiland te verkennen via moderne technologische hulpmiddelen zoals virtual reality, online games en interactieve schermen.

In overeenstemming met Curaçao’s slogan ‘Voel het zelf’ kunnen bezoekers zich onderdompelen in de rijke diversiteit, cultuur, architectuur en evenementen van het eiland, aldus de CTB. Het centrum beschikt over zeven verschillende stations die ervaringen op maat bieden voor kinderen, volwassenen, koppels en families. Met behulp van VR-brillen kunnen gebruikers virtueel door verschillende locaties navigeren en het gevoel ervaren fysiek aanwezig te zijn. De metaverse-technologie stelt hen in staat om Curaçao’s eigen virtuele wereld te betreden en zelfs een digitale duik te nemen in de onderwaterwereld.

Een opvallend kenmerk van de Curaçao Experience is de mogelijkheid voor bezoekers om ter plaatse hun reis naar het eiland te boeken. Er zijn speciale boekingsstations ingericht waar reisagenten en partners van Curaçao klaarstaan om assistentie te verlenen. Dit verlaagt de drempel voor geïnteresseerden om direct actie te ondernemen en hun vakantie te plannen, afgestemd op hun persoonlijke voorkeuren en budget.

De lancering komt op een moment van groot optimisme voor het Curaçaose toerisme, met prognoses die aangeven dat 2024 wordt afgesloten met meer dan 42.000 verblijfstoeristen uit Colombia.

0