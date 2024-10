Geschiedenis Nieuwe vondst: Curaçao al veel eerder bewoond Dick Drayer 20-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Nieuw onderzoek toont aan dat Curaçao veel eerder werd bewoond dan voorheen gedacht. Bij de opgravingen op een locatie nabij een rotsplaats bij de Salina Sint Marie, zijn koolstofdateringen gedaan die de vroegste bewoning van het eiland terugbrengen naar ongeveer 5735 tot 5600 jaar geleden. Dit is minstens 290 tot 850 jaar eerder dan de tot nu toe aangenomen bewoningsgeschiedenis van het eiland. Deze vondst maakt de locatie de oudste bekende archeologische site op Curaçao en een van de oudste in de Caribische eilanden.

Deze ontdekking verandert het beeld van de vroege bewoners van de Caribische eilanden aanzienlijk. Voorheen dacht men dat Curaçao pas rond 5300 tot 4900 jaar geleden bewoond werd. De nieuwe data suggereren echter dat de eerste mensen zich veel eerder op het eiland vestigden dan aangenomen. Deze vroege bewoners, vermoedelijk jagers-verzamelaars, kwamen waarschijnlijk uit het noordwesten van Venezuela en werden aangetrokken door de rijke maritieme omgeving van het eiland.

Dick Drayer bezocht de Open Dag van het Nationaal Antropologisch en Archeologisch Management institution NAAM

Vroege oversteek

De datering van deze site wijst ook op een vroegere maritieme verkenning dan we voorheen dachten. De bewoners van Curaçao moesten een open wateroversteek maken van het vasteland van Zuid-Amerika, wat suggereert dat deze mensen al vroeg beschikten over de nodige vaardigheden en technologie om dergelijke reizen te maken. Dit biedt nieuwe inzichten in de manier waarop de Caribische eilanden voor het eerst werden gekoloniseerd.

Het vervroegen van de bewoningsgeschiedenis van Curaçao heeft grote implicaties voor het begrijpen van migratiestromen in de regio. Het toont aan dat de mensen eerder dan gedacht over het Caribische gebied verspreid raakten en suggereert mogelijk vroege netwerken van contact en uitwisseling tussen de eilanden en het vasteland. Bovendien helpt het de culturele en sociale interacties van deze vroege gemeenschappen beter in kaart te brengen, wat van belang is voor onze kennis van de prehistorie van de regio.

Curaçao

Curaçao zelf is ongeveer 140 miljoen jaar oud en heeft verschillende geologische lagen, waaronder basalt en diepzee-afzettingen. Deze lagen zijn gevormd tijdens de langzame verschuiving van Curaçao vanuit het gebied waar nu de Galapagos-eilanden liggen, naar zijn huidige positie bij Panama. Daarnaast zijn er kalksteenformaties, zoals de Tafelberg en de Ronde Klip, die in de jongste geologische periode zijn afgezet.

